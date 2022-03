Un restaurant canadien supprime la poutine de son menu en solidarité envers l’Ukraine

Le nom de plat emblématique du Canada a été retiré de la carte du restaurant à l’origine de la recette à cause des insultes et des menaces reçues.

Depuis le jeudi 24 février, Vladimir Poutine s’est lancé dans une guerre éclair contre l’Ukraine. Un acte largement dénoncé à travers le globe. Chacun tente de montrer son soutien et pour ce restaurant canadien, le leur s’est manifesté sur leur menu. Au Québec, un restaurant a décidé de modifier le nom du plat iconique de la région : la poutine. Composée de frites, de fromage en grains et de sauce brune, la poutine tire son origine du Centre-du-Québec à la fin des années 1950.

Mais avec ce qu’il se passe ces derniers jours, le nom de la poutine fait terriblement écho à celui de Vladimir Poutine. Le responsable de ce restaurant de Drummondville, au Québec, qui déclare avoir inventé ce plat a voulu changer le nom. L’enseigne a communiqué sur les réseaux sociaux sont intention de mettre les choses au clair : « La Maison de la Poutine n’est pas liée au régime russe et à son dirigeant » écrit le gérant et précise que « depuis quelques jours, le dictateur russe, Vladimir Poutine, est au centre d’une actualité glaçante. Dans ce contexte, nous avons reçu des appels d’insultes et même de menaces ».