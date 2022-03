L’acteur ukrainien Pasha Lee tué par les bombardements russes

Mais malheureusement, le dévouement de Pasha Lee pour son pays lui a été fatal, rapporte Télé-Loisirs. Il a été victime des bombardements qui ont touché la ville d’Irpin.

« Il était le plus heureux et le plus ensoleillé… Dans une bataille avec les occupants russes, le présentateur de télévision, acteur de cinéma et de doublage Pasha Lee, est mort. Dès les premiers jours de la guerre, il est allé se battre pour l’Ukraine en tant que soldat », a écrit sur Twitter le président de l’Union de journalistes ukrainiens, confirmant le décès de l’artiste.