Une fillette abritée dans un Bunker en Ukraine interprète « Libérée, délivrée » (vidéo)

Une fillette et sa famille ont trouvé refugé dans un abri anti-bombe à Kiev, la capitale ukrainienne, à la suite de l’invasion russe entamée le 24 février dernier.

Pour tuer l’ennui et se rassurer tant bien que mal, la jeune Ukrainienne a interprété en ukrainien une chanson plein de douceur tirée du film Disney « La Reine des Neiges », « Libérée, délivrée ». Un moment émouvant capturé par Marta Smekhova, une dame venue aider à aménager l’abri. La vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux a ensuite été relayée par le Daily Mail et le Huffington Post.