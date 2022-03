Vivre sa retraite à l’étranger

Sûr que le climat actuel, avec la guerre à l’Est et la pandémie qui s’éternise, n’est pas propice à ce genre de décision. Mais, pour beaucoup, elle est mûrement réfléchie et préparée depuis des années. Les chiffres, assez stables d’une année à l’autre, le démontrent. Environ 10 % des retraités belges vivent à l’étranger. En 2020, selon les dernières statistiques complètes du Service fédéral des Pensions, précisément 90,79 % des bénéficiaires d’une pension payée par l’État sont domiciliés en Belgique, et 9,21 % à l’étranger. Sur 2,2 millions de retraités, cela donne tout de même un peu plus de 200.000 pensionnés belges complètement installés hors du pays. On ne parle pas ici des retraités belges qui vivent plusieurs mois par an à l’étranger, mais qui gardent leur pension bien au chaud en Belgique.