Aya Nakamura annonce un prochain single en duo avec Damso

Il s'agira du premier single inédit d'Aya Nakamura depuis l'été dernier, lorsqu'elle a dévoilé « C'est cuit » avec Major Lazer. Quant à Damso, on l'a récemment entendu sur le titre Démons, extrait du dernier album d'Angèle.

Aya Nakamura a fait une grosse annonce sur son Instagram le 8 décembre 2022 : elle s’apprête à unir ses forces avec le chanteur belge Damso pour son prochain single « Dégaine ». Sa publication est accompagnée d'une photo des deux artistes et de la pochette du single.

« Dégaine » marquera la première collaboration des deux artistes. Et ce coup d'essai a toutes les chances de faire exploser les chiffres d'écoutes tant ils affolent leurs fans respectifs à la sortie de chacun de leurs projets. En septembre 2020, Damso s'est brièvement hissé en tête du classement des artistes francophones les plus streamés au monde sur Spotify avec la sortie de son disque QALF. Quant à la chanteuse de « Pookie », son album Aya lui a valu le trophée d'album le plus streamé aux dernières Victoires de la musique, en février dernier.