Aya Nakamura arrive dans Fortnite avec une performance interactive

La maison de disques Warner, de la chanteuse Aya Nakamura a annoncé la prochaine collaboration de l’artiste. Elle proposera une collaboration interactive avec le jeu en ligne, Fortnite. C’est l’éditeur du jeu vidéo qui a proposé à l’artiste de participer dans le cadre d’une nouvelle série événement. La série « Soundwave Series » rassemblera cinq artistes internationaux : l’égyptien Mohamed Hakami, l’australienne Tones And I, le rappeur brésilien Emicida et l’artiste de pop japonais Gen Hoshino, et Aya Nakamura.

La chanteuse est l’artiste féminine la plus streamée à l’international, la relation entre elle et le jeu vidéo extrêmement populaire est donc évidente. Cette réputation de la chanteuse lui a même permis de remporter un disque de diamant à l’export et d’être élue par l magazine Forbes comme « l’artiste francophone de l’année » pour 2021.