Paris sous les bombes: la vidéo choc du Parlement ukrainien (vidéo)

Alors que l’Ukraine est le terrain d’un 18e jour de guerre, le président Volodymyr Zelensky et les membres du parlement ukrainien font tout pour interpeller l’Occident et obtenir de l’aide de l’Europe. Ils demandent notamment depuis plusieurs jours la fermeture de l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine. Une demande qui reste vaine, l’Otan craignant de déclencher une confrontation directe avec Moscou en instaurant cette « no-fly zone ».

Alors pour interpeller plus directement les Européens, le Parlement ukrainien a diffusé un montage vidéo de Paris sous les bombes. La vidéo commence par une touriste posant non loin de la Tour Eiffel, juste avant qu’une bombe s’écrase au pied du monument. On entend alors les cris d’un enfant, le bruit des sirènes, les moteurs d’avion survolant à toute vitesse la capitale et larguant d’autres bombes sur la capitale française. Toutes les images semblent être filmées depuis le téléphone de différents habitants, choqués par ce qu’ils voient.