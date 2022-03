Malaise dans «The Voice»: «Je pensais être accueilli avec un grand sourire»

Samedi soir, un candidat particulier s’est présenté aux auditions à l’aveugle de « The Voice » en France. Jérôme Sebag est en effet un proche d’Amel Bent, car il a écrit de nombreuses chansons pour elle. En arrivant sur scène, il était quasi certain que son amie le reconnaîtrait. Mais il ne s’attendait pas au moment de malaise qui a suivi sa prestation.

« C’est une position bizarre pour moi, car c’est quelqu’un que je connais bien », annonce d’emblée Amel Bent, expliquant à ses collègues coachs qui est Jérôme pour elle. Et tout de suite s’installe alors un malaise, car si les coachs sont admiratifs de la voix du candidat, ils ne s’imaginent pas accompagner cet artiste déjà accompli durant la compétition.

Une situation troublante pour Jérôme Sebag, qui n’hésite pas à la faire savoir aux coachs : « Il y a un truc presque ironique dans cette situation. Car sur vos fauteuils, il est écrit ‘Je vous veux’, et dans votre discours, c’est en fait ‘Je ne vous veux pas trop’ ».

Finalement, il choisit de rejoindre l’équipe d’Amel Bent, après que cette dernière lui a bien fait comprendre qu’elle serait sa coach et non son amie durant la compétition.

« J’étais surpris »

Auprès de Gala dimanche, Jérôme est revenu son audition particulière. « Je me suis dit que ce n’était pas courant que les coachs se retournent pour dire ‘Ne viens pas chez moi’ », raconte-t-il en rigolant, « Ça s’est traduit en échange drôle, et pas malveillant, car mine de rien, ils ne regrettaient pas de s’être retournés ». Ce qui a un peu perturbé le candidat, c’est surtout la réaction d’Amel Bent. « J’étais surpris, car je pensais qu’elle allait m’accueillir avec un grand sourire », explique Jérôme Sebag, qui a finalement bien compris pour son amie avait été un peu plus « froide » que ce qu’il attendait : « Le coach a une responsabilité sur son choix, et au bout d’un mois, il y a les Battles où la moitié des talents est éliminée. Elle devait se dire : ‘Je ne peux pas le garder car il y a un lien entre nous, et si je l’élimine, je vais être mal’ ».