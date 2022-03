Pourquoi la reine Elizabeth ne rencontrera certainement jamais Lilibet

La petite Lilibet Diana, née le 4 juin 2021, rencontrera-t-elle un jour son arrière-grand-mère, Elizabeth II ? Cela est « de plus en plus improbable », a affirmé au Daily Mail un expert de la famille royale britannique, Richard Fitzwilliams. Pour lui, l’échange vidéo au cours duquel Harry et Meghan ont présenté Lilibet à la Reine sera sans doute la seule rencontre officielle entre le bébé et la souveraine.

Car il est évident qu’Elizabeth II, 95 ans, ne se rendra pas aux États-Unis, mais il semblerait que le prince Harry et sa femme seraient peu enclins à faire le déplacement jusqu’au Royaume-Uni. Et « s’ils ne font pas venir Lili, il est évident que cela (une rencontre avec la Reine, ndlr) n’arrivera pas », a déclaré Richard Fitzwilliams, qui pointe un problème particulier dans le chef du prince Harry.