Évelyne Dhéliat rend un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut Le 9 mars dernier se tenaient les obsèques du présentateur phare du journal de 13 heures sur TF1. De nombreuses personnalités étaient présentes.

Isopix

Par la rédaction Publié le 14/03/2022 à 14:53 Temps de lecture: 2 min

Ils étaient nombreux à être présent le 9 mars dernier pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars à l’âge de 71 ans. Sa famille et ses proches amis se sont rendus la semaine dernière à la Basilique Sainte-Clotilde de Paris.

Dans une lettre douce-amère, l’ancienne dame météo de TF1 rend un dernier hommage à son ami qu’elle a côtoyé durant des dizaines d’années. Dans cette lettre adressée à Jean-Pierre Pernaut, Évelyne Dhéliat fait part de ses regrets et écrit : « Mais pourquoi cette si mauvaise idée, toi qui n’en avais que des bonnes ? Pourquoi es-tu parti ? À nous, cette fois-ci, tes collègues, tes copains, tes proches, de pousser un gros coup de gueule ! Comme j’aimerais pouvoir rembobiner le film de la vie pour t’empêcher d’aller fumer cette foutue clope, profitant du moment où je dictais mon texte pour la météo ».

L’ancienne présentatrice météo revient aussi sur ses souvenirs avec le journaliste et le reste de l’équipe : « Oublions les regrets pour repenser qu’aux bons moments. Les ’casse-croûtes’ matinaux dans ton bureau, apportés, avec les produits régionaux, par les correspondants qui t’aimaient tant ; les déjeuners après le 13 heures au self de TF1… Tu partageais avec ton équipe ces moments de détente, et, parfois, de fous rires (…) Et ton rire, justement, rauque et joyeux, que l’on entendait du fond du couloir ».

Lors de l’hommage à l’ancien présentateur de TF1, Évelyne Dhéliat a été vue, au bord des larmes tandis qu’elle disait au revoir à son compagnon de travail.