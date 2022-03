Solidarité: une maison ouverte aux mamans en détresse après un séjour en psychiatrie

Pas loin de la clinique de La Ramée, à Uccle, dans le salon d’une jolie maison unifamiliale fraîchement rénovée, deux jeunes femmes discutent, leur bébé sur le bras. Autour d’elles, les jouets éparpillés témoignent de la vie qui s’y déroule en colocation. Ces mamans font partie d’un projet initié au sein du groupe Epsylon afin d’aider de jeunes mères en souffrance psychiatrique. Leur apprendre à gérer leur temps et à s’occuper de leur bébé, les encourager à aller mieux, tout simplement, dans leur quotidien de femme et de maman : c’est la mission que s’est en effet assignée l’équipe du Dr Karine Mendelbaum, chef de service et directrice médicale de la clinique de La Ramée. La maison en question peut accueillir jusqu’à cinq jeunes femmes « qui ne vont pas bien » pour leur apprendre notamment à « travailler » le lien entre elles et leur bébé.