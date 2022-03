Un ancien joueur de l’équipe de France participera à «The Voice» (vidéo) Eric Di Meco participera aux auditions à l’aveugle de ce samedi. Le sportif était actif dans les années 80 et les années 90.

TF1

Par la rédaction Publié le 15/03/2022 à 09:01 Temps de lecture: 1 min

Surprise dans « The Voice – La Plus Belle Voix ». Un ancien joueur de l’équipe de France de football se présentera sur le plateau du télécrochet pour voir si ses talents de chanteur se révèlent aussi élevés que ses talents de sportif. Eric Di Meco, qui est devenu consultant pour RMC, sera accompagné de son groupe Osiris, a annoncé la chaîne pour laquelle il travaille.

« Quand tu entres dans un stade devant 80.000 personnes, tu as une appréhension mais la bonne pression », a-t-il déclaré à RMC. « Tu as hâte d’en découdre, tu es décontracté, ça te pousse et tu fais ça pour le faire devant du monde, parce que tu maîtrises à peu près. Quand je monte sur scène, j’ai la tremblote. »

Le rendez-vous est donné ce samedi 19 mars sur TF1 pour les fans du footballeur et du groupe de reprises d’Oasis.