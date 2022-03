Lio et Nagui en froid? «Mon parcours musical n’intéresse pas assez Nagui» La chanteuse est revenue sur les raisons pour lesquelles elle ne participe jamais à l’émission « Taratata ». Et il semble y avoir de la rancœur dans l’air.

« Bananana Bananana Banana Split Ouh ! » Ces paroles, il y a très peu de chance qu’on les entende sur le plateau de « Taratata », l’émission présentée par Nagui. Et selon la chanteuse Lio, c’est parce que Nagui a une dent contre elle. Elle a confié sur RTL dans « On refait la télé » les raisons de ce boycott.

Selon Lio, Nagui ne la trouverait pas assez dans l’ère du temps et surtout trop « populaire ». Il existe néanmoins une autre raison. « Je crois qu’un jour, j’ai eu un fou rire avec lui pendant qu’il m’interviewait, c’était au début, ça ne devait pas être facile pour lui, je crois qu’il l’a pris contre lui », a-t-elle confié. « Il faut dire que j’avais revu cette archive à un moment donné et je m’en suis voulu d’avoir ri. Je me suis trouvée bête ! »

En effet, en près de 25 ans d’émission, Lio n’est montée qu’une seule fois sur la scène de « Taratata ». « Peut-être si un jour il y a une très grande artiste actuelle qui dit : ’J’ai envie de faire un duo avec Lio’, il m’accueillera volontiers. Mais je ne l’intéresse pas assez, mon parcours musical n’intéresse pas assez Nagui. »