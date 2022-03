Insolite: des ours et des femmes en cage dans les rues d’Andenne

Mardi gras, à travers le monde, est synonyme de jour coloré, festif et ostentatoire. Pendant quelques heures, il est permis d’être quelqu’un d’autre et d’exprimer ses talents pour le travestissement. Le carnaval est aussi un moment privilégié pour renforcer les collectivités autour de traditions souvent séculaires et qu’il est précieux de faire perdurer. Mais certains folklores étonnent plus que d’autres… En ce sens, les rues d’une ville belge sont chaque année le lieu d’un spectacle à première vue surréaliste. En effet, à Andenne, le point d’orgue du cortège de la laetare – soit le quatrième dimanche du Carême – est l’apparition… d’une cage retenant des jeunes filles ! L’engin déambule, cahin-caha, dans la foule motivée, escorté par une armée d’ours bruns qui, en masse, peuvent être un peu effrayants.