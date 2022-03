Petites histoires de la mode (28): gros plan sur le polo

Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

Si les origines du polo sont floues, les historiens s’accordent tout de même à le rattacher à une date et à un sport. Remontons au XIXe siècle, direction l’Inde, où sont stationnés les soldats de l’armée britannique, dans l’État du Manipur, dans le nord-est du pays. Pour se divertir pendant leurs pauses, ils jouent au… polo. À l’époque, ils portent une tenue particulière notamment composée d’une épaisse chemise à manches longues en coton. Gênés par le col qui ne cesse de battre lorsqu’ils sont au galop, ils décident de l’attacher à la chemise par des boutons, devenant ainsi caractéristique pour la pratique de ce sport. Ceci est donc surtout l’histoire de la naissance de la chemise à col boutonné et non celle du polo-shirt.