Céline Dion se lance en tant qu’actrice

Sam Heughan, star de la série « Outlander », explique que la chanteuse lui donne la réplique dans une comédie romantique réalisée par Jim Strouse, scénariste américain, auteur du film « The Incredible Jessica James ». Le film s’appelle « Text for you ». C’est l’histoire d’une femme endeuillée par la perte de son fiancé, qui tente de surmonter son chagrin en lui envoyant des messages romantiques sur son téléphone. Sauf que le numéro a été attribué à quelqu'un d'autre, un homme dont elle va se rapprocher grâce à leur amour commun pour la musique de Céline Dion... Ses tubes de légende vont alors leur « donner le courage de saisir l'opportunité d'aimer à nouveau ». Céline Dion fera donc une apparition dans son propre rôle.

Interrogé par Andy Cohen, l’acteur a raconté les premiers pas de la star de 53 ans sur les planches d’un tournage : « Ce sont ses débuts d'actrice, quelle icône ! Elle est incroyable, elle est non seulement dans le film, et elle est vraiment douée et très drôle, mais elle a aussi travaillé à de la musique additionnelle pour le film. » L’acteur a ajouté : « Elle a aussi travaillé sur de la musique additionnelle pour le film et a écrit une chanson spécialement pour la comédie. »

Dans le film, Sam Heughan est le partenaire de l’actrice Priyanka Chopra Jonas, actrice et chanteuse indienne, apparue notamment dans le quatrième volet de la saga « Matrix ».