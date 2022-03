Renaud va faire son grand retour avec un album de reprises

Renaud avait promis à ses fans un nouvel album pour février, c’est finalement le 6 mai que sortira « Métèque », soit cinq jours avant ses 70 ans. Une date qui a été repoussée à cause des délais de fabrication des usines de CD et de vinyles. Il réunira treize reprises d’artistes qui l’ont influencé ou de chansons qui ont marqué le cours de la vie du chanteur. D’après le journal Le Parisien, on y retrouvera « Le Métèque », de Georges Moustaki qui a inspiré le nom de l’album, mais aussi Françoise Hardy, Yves Montand, Bourvil, Jean Ferrat, Jacques Higelin, Serge Reggiani, Georges Brassens, Hugues Aufray et bien d’autres. Il y revisitera « Ça va, ça vient », de Boby Lapointe. En revanche, aucun duo n’est prévu.

Pas de concert, mais une soirée spéciale

Renaud qui est à la retraite, n’a pas l’intention de présenter « Métèque » en concert, ni même de faire une tournée. Il y aura un minimum de promo et selon Le Parisien, une soirée spéciale consacrée au chanteur sera diffusée sur France 2, probablement le 30 avril ou le 7 mai. Il y sera entouré de nombreux invités dont Tryo et Gauvain Sers.