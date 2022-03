Benjamin Maréchal fait ses derniers adieux à la RTBF (vidéos) L’animateur quitte définitivement l’émission « On n’est pas des pigeons » et s’envole pour de nouveaux horizons.

Capture d’écran Facebook - Benjamin Maréchal

Par la rédaction Publié le 19/03/2022 à 13:18 Temps de lecture: 2 min

Ce vendredi 18 mars c’était la dernière apparition de Benjamin Maréchal dans « On n’est pas des pigeons ». Après vingt ans au sein de la RTBF et dix ans en tant qu’animateur de l’émission, il quitte le service public et s’en va rejoindre le groupe SudInfo. À l’occasion de sa dernière journée, il s’est exprimé sur sa page Facebook. Il y raconte sa dernière journée au sein des bureaux du service public.

« Après une tournée d’adieu plus longue que celle de Charles Aznavour, cette fois je rends mon badge. J’ai dit bonjour à la radio pour la dernière fois, passé la barrière RTBF pour la dernière fois, commandé un ultime sandwich, regardé ma tête changer au maquillage, j’ai pris beaucoup de gens dans mes bras et entendu tellement de belles choses. Tellement de choses à raconter et de collègues où directeurs à qui je dois beaucoup. J’emporte l’image de mon fils qui est venu cloturer ma dernière télé. La veille il m’avait dit « plus tard je veux être celui qui fait des films ». Au moment du générique fin de Pigeon, il m’a dit « on va prendre l’apéro ». J’ai su alors que tout cela avait servi à quelque chose. » Il termine son message avec : « À bientôt sur www.sudinfo.be et ce vendredi soir sur la une avec plein de surprises ». L’animateur avait en effet annoncé fin 2021 qu’il rejoindrait le groupe de presse afin notamment d’y renforcer la stratégie digitale.