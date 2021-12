Benjamin Maréchal s’exprime sur son départ de la RTBF: «Le moment est venu d’oser»

Ce matin, l’annonce du départ de Benjamin Maréchal de la RTBF a surpris beaucoup de monde. L’animateur d’« On n’est pas des pigeons » rejoindra en février prochain le groupe SudPresse, pour y faire de la création et du développement numérique.

Ce sont nos confrères qui ont annoncé ce lundi matin l’arrivée chez eux de Benjamin Maréchal, et ce dernier s’est exprimé sur le sujet un peu plus tard, via son compte Facebook.

« Chers tous, chers Pigeons, après 20 ans à la RTBF, je change de vie et tenterai bientôt une nouvelle aventure professionnelle », écrit le journaliste, parlant d’un « défi personnel, passionnant et terrifiant ». « Le moment est venu pour moi d’oser […] Je suis un privilégié. En radio et en télé, j’ai été mieux servi que beaucoup. J’ai appris tellement… tant d’antenne et de direct que je ne crains pas le manque », poursuit-il.

Benjamin Maréchal se dit « apaisé » devant la porte de sortie et se réjouit « de vivre (son) futur ». « Vivement que cela se sache et tant pis si les monstres de couloirs et de réseaux sociaux s’agitent encore », ajoute-t-il encore.