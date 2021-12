«On n’est pas de pigeons»: voici le remplaçant de Benjamin Maréchal

Début 2022, Benjamin Maréchal fera ses adieux à la RTBF et à « son » émission « On n’est pas des pigeons ». Il se lance un nouveau défi en rejoignant le groupe de presse Sudinfo (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair et La Capitale), ont annoncé nos confrères ce lundi matin.

La RTBF va donc devoir trouver un remplaçant à son animateur emblématique. Dans un premier temps, et sans grande surprise, Thibaut Roland reprendra les rênes d’« On n’est pas des pigeons ». Habituel joker de Benjamin Maréchal, Thibaut Roland était d’ailleurs aux commandes de l’émission de conso depuis le 9 décembre et jusqu’au lancement de Viva for Life vendredi dernier, car Benjamin Maréchal est en quarantaine.