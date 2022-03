Une pétition lancée pour chasser la compagne de Vladimir Poutine

Très discret sur sa vie privée, les regards sont pourtant dirigés depuis quelques jours vers la compagne de Vladimir Poutine, Alina Kabaeva. Supposée mère de trois des enfants du président russe, le média allemand Bild rapportait le 3 mars dernier que l’ancienne championne de gymnastique se cacherait dans un chalet hautement surveillait dans les Alpes suisses. Depuis, le refuge a fait l’objet d’une pétition sur la plateforme Change.org pour demander l’expulsion de la maîtresse de Poutine. Un document qui a été mis en place par des Ukrainiens, de Russes et des Biélorusses et qui a déjà récolté plus de 50 000 signatures, annonce le média.

Une semaine plus tôt, une autre pétition demandant le retrait des titres olympiques de l’ancienne championne de gymnastique avait été diffusée sur la même plateforme, mais avec moins de signataires. Pour les créateurs de cet appel, Alina Kabeava est complice dans le soutien d’un criminel de guerre et il n’est pas normal qu’elle vive en sécurité sur le sol démocratique alors que des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents se font délibérément assassiner par celui-ci.

