Pour calmer un enfant en pleurs, les passagers d’un avion chantent «Baby Shark» (vidéo)

Dans une vidéo prise début mars à bord d’un vol ralliant Dubaï et Tirana et diffusée sur TikTok, on y voit un enfant pleurer et qui semble dans un premier temps inconsolable. D’après le Daily Mail, les passagers ont essayé toutes les astuces possibles pour stopper ses pleurs, mais en vain. Ils ont alors entonné la chanson « Baby Shark », bien connue des enfants et le petit s’est tout de suite calmé. « D’abord, les gens assis autour de lui ont essayé de le distraire, mais quand rien n’a fonctionné, un groupe de gars, dont moi, a commencé à chanter Baby Shark et plus de gens se sont joints à lui », a raconté au journal britannique Parikshit Balochi, un animateur de radio à Dubaï, qui est à l’origine de la vidéo.

Depuis sa diffusion, la vidéo a été vue plus de 7 millions de fois. Certaines personnes félicitent cette solidarité : « Vous voyez ce qui peut arriver quand nous travaillons tous ensemble plutôt que les uns contre les autres ? », « Comment pouvait-il y avoir autant d’humains gentils dans l’avion en même temps ! J’aime cela », peut-on lire en commentaire.