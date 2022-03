Découvrez le superbe geste de Denis Brogniart

Interpellé sur Twitter ce vendredi par un certain Gabriel, Denis Brogniart n’a pas hésité à accéder à sa demande. Dans quelques semaines, Lou, la nièce de Gabriel fêtera ses dix ans. Grande fan de « Koh-Lanta », il était tout à fait normal que la fête d’anniversaire soit sous le thème de l’émission. Et quoi de mieux que de faire apparaître Denis Brogniart pendant les épreuves ?

« Ce serait génial si elle pouvait avoir un petit message d’anniversaire de votre part pour pouvoir affronter les épreuves que nous lui préparons pour elle et ses amis », a annoncé l’oncle de la petite fille. Quelques heures plus tard, le présentateur a répondu à l’affirmative. « Donne-moi un mail cher Gabriel et je t’enverrai une petite vidéo pour l’anniversaire de Lou ! #KohLanta et ma sentence est irrévocable ! », a-t-il déclaré.