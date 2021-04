Poisson d’avril: comment Denis Brogniart a réussi à piéger les fans de «Koh-Lanta»

Grande annonce de la part de Denis Brogniart jeudi soir. L’animateur de « Koh-Lanta » a révélé à ses abonnés le lieu de tournage de la prochaine saison du jeu d’aventure, qui sera une édition spéciale All Stars et rassemblera donc des candidats emblématiques de « Koh-Lanta ».

« Et oui les amis, on espérait garder le secret un peu plus longtemps mais le prochain ‘Koh-Lanta se déroulera à Palaiseau dans l’Essonne ! Comme ça, je pourrais rentrer tous les soirs à la maison. Il y a là-bas un microclimat tropical », a écrit Denis Brogniart sur Instagram, surprenant bon nombre de ses abonnés. Pour appuyer ses dires, l’animateur phare du jeu a posté un communiqué affirmant que « l’émission ayant reçu pour consigne de rapatrier le tournage en métropole afin de préserver la sécurité de ses candidats, il a fallu rebattre les cartes de la prochaine saison en cherchant un nouvel endroit où l’accueillir ». D’où le choix de la ville de Palaiseau, commune de… l’Essonne, située à 18km de Paris.

Mais il s’agissait évidemment d’un poisson d’avril, gros comme une maison, qui a pourtant marché auprès de certains fans de « Koh-Lanta ». « Heureusement que j’ai vu les commentaires, j’y ai cru », « J’ai plongé dedans. Pendant plusieurs minutes, je me suis dit ‘Hein ?! », « Tellement hâte », « Étonnant », « Je suis tombée dans le panneau », « Mais non ?! », peut-on notamment lire en commentaire de la publication de Denis Brogniart. Et la ville de Palaiseau en a évidemment rajouté une couche, commentant : « On vous attend avec impatience ! L’épreuve de l’hameçon ayant déjà pas mal de succès, vivement les autres ».