Les candidatures pour «Pékin Express» sont ouvertes et deux personnalités belges sont intéressées

« On the road agaaaaaaaaaain ». Les fans de « Pékin Express » ne peuvent s’empêcher de sourire face à cette phrase qui résonne dans leur tête avec les voix des frères belges Samuel et Ludovic. Chaque année, ils sont des centaines à souhaiter suivre les traces des candidats emblématiques. Et il est désormais temps de s’inscrire pour espérer participer à la prochaine saison.

RTL-TVI, qui diffuse l’émission de M6 a posté un message il y a quelques heures sur sa page Instagram, indiquant comment candidater. Et ce message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, Pholien, qui a déjà participé à « Koh-Lanta », a identifié Scofield, de « Ninja Warrior » lui demandant s’il était prêt.