Voici ce que les Russes pensent vraiment de la guerre en Ukraine (vidéos)

La journaliste russe qui a protesté contre la guerre en Ukraine en direct à la télévision russe confiait ce week-end que ce qui se passe actuellement est « la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe ». Difficile de savoir ce que les Russes pensent réellement: une nouvelle loi leur interdit de qualifier la guerre de « guerre » et le gouvernement contrôle autant que possible l'information délivrée. Grâce à certaines chaînes Youtube, on peut cependant encore avoir une idée de ce que pense le peuple russe.

Les passants réagissent plus ou moins frontalement aux sanctions qui touchent actuellement leur pays. « La guerre a commencé entre les gouvernements, pas entre les gens », dit une jeune femme dans une vidéo, tournée le premier jour de l'invasion. « Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut rien faire avec des posts. On doit aller dans la rue. »

Sur la chaîne YouTube 1420, Daniil, 21 ans, déambule dans les rues de Moscou et interviewe les passants sur l'actualité. Les vidéos sont fréquentes, ça illustre de façon étonnante l’évolution des réflexions des gens. Les Russes expliquent comment ils se sentent avant le début de la guerre, au moment où elle a été déclenchée, une semaine après, deux semaines après...

Une autre jeune femme confie ne pas comprendre « pourquoi cela se produit au 21e siècle. Nous, les gens ordinaires, nous ne voulons absolument pas la guerre. Nous voulons la paix, l'amitié et l'amour. »

Les gens de plus en plus prudents

Le YouTubeur Daniil a expliqué à The Independent que les Russes qui osaient répondre franchement à ses questions étaient peu nombreux. Pour une vidéo récente, 23 personnes ont accepté de s'exprimer tandis que 123 ont refusé de parler. Et c'est de pire en pire. Il explique que les gens « sont devenus plus prudents ».

Lorsque la chaîne 1420 demande aux gens ce qu'ils pensent de la guerre, une femme dit qu'elle ne peut pas répondre « à cause de son travail ». Un homme demande: « Quelle guerre ? » Un autre ajoute: « Je ne vois pas de guerre. Il n'y a pas de guerre pour moi. Quand une bombe sera larguée ici, alors nous en discuterons. »

Hors de la capitale, le discours est différent : « Personne ne bombarde Kiev »

Les personnes interviewées sur cette chaîne YouTube-là vivent à Moscou, sont relativement jeunes et a priori anti-guerre. Une autre chaîne interroge des personnes plus âgées, vivant en dehors de la capitale, à Perm et Vladivostok. Le discours est différent : il montre que la propagande du gouvernement fonctionne.

Une femme explique que ce que Poutine fait est une action « préventive ». « C'est vrai que ça coûte des milliers de vies. C'est douloureux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attendre qu'ils nous attaquent? » Un homme âgé assure que « personne ne bombarde Kiev. Je n'y crois pas. » Un autre rigole: « Poutine ne pourrait pas faire ça. Envahir l'Ukraine? Pourquoi? Il y a des gens comme nous qui vivent là-bas. En Ukraine, en Biélorussie. » Quand l'intervieweur insiste en lui disant que c'est arrivé, l'homme répond: « Ce n'est pas ce qu'ils disent aux informations. »