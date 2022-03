Guerre en Ukraine: le président Zelensky s’adresse à Ashton Kutcher et Mila Kunis

Le président Volodymyr Zelensky s’est entretenu avec Ashton Kutcher et Mila Kunis dimanche, afin de les remercier pour leur geste envers l’Ukraine. Les deux acteurs ont en effet récolté 35 millions de dollars pour les Ukrainiens touchés par la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, pays d’origine de Mila Kunis.

« Ils ont été parmi les premiers à répondre à notre douleur. Ils ont déjà récolté 35 millions de dollars et vont les envoyer […] pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Je suis reconnaissant de leur soutien et impressionné par leur détermination. Ils sont une source d’inspiration pour le monde », a écrit sur Twitter Zelenksy, en publiant une photo d’un appel vidéo avec Ashton Kutcher et Mila Kunis.