Des Ukrainiens retrouvent un missile russe intact planté dans leur cuisine (vidéo)

Cela fait maintenant plus de trois semaines que Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir l’Ukraine. Les plus grandes villes du pays sont depuis encerclées par les forces russes et régulièrement bombardée. C’est notamment le cas de Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, où au moins 266 civils ont déjà perdu la vie depuis le début de la guerre.

Mais pourtant, si la ville a été presque entièrement détruite est devenue une cité fantôme, des Ukrainiens y (sur)vivent encore. Au péril de leur vie. En témoigne une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Elle montre un missile planté en plein dans la cuisine d’une famille résidant dans un immeuble de Kharkiv. Au vu du trou dans le plafond de l’habitation, le missile a traversé le toit pour venir se loger dans les meubles de cuisine, heureusement sans exploser.