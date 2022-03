Un nouveau logo pour «Plus belle la vie», les internautes peu convaincus (vidéo)

Plus de référence à la basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille, désormais le logo n’est plus que le titre de la série, écrit en blanc et en deux polices différentes.

Un changement plutôt radical, sur lequel la société de production de « Plus belle la vie », Newen, n’a pas vraiment communiqué. Sur Twitter, ce nouveau design très épuré n’a pas l’air de soulever les foules. « Ce nouveau logo va passer inaperçu… on est loin de l’époque où le nouveau logo de 2014 avait fait l’objet de plein d’articles et d’une présentation en conférence de presse… Ça en dit long sur ce qu’est devenue la série ! », se désole un compte fan de « PBLV », tandis qu’un autre internaute s’attriste de voir disparaître la basilique Notre-Dame de la Garde : « Je trouve que c’est dommage. C’est un symbole pour les Marseillais, croyants ou pas et quelle que soit leur religion ». D’autres trouvent que ce logo « n’est pas très travaillé ».

Disparaîtra ou disparaîtra pas ?

S’ils discutent actuellement de la nouvelle identité graphique de la série, les fans de « Plus belle la vie » sont surtout inquiets pour l’avenir du feuilleton. La question de la prolongation de « PBLV » à l’écran est en effet en discussion, car le contrat actuel avec France Télévisions, diffuseur en France, se termine le 31 décembre 2022.

L’arrêt définitif de la série est possible, après 17 ans à l’écran, si Newen et France TV ne parviennent pas à un accord. Mais il se peut aussi, d’après les informations du Parisien, que le groupe TF1 reprenne la diffusion de « Plus belle la vie » sur l’une de ses chaînes.