Kate au Belize: ce tabou mode qu’elle ose afficher, malgré les consignes de la reine Elizabeth

Kate Middleton est actuellement en voyage au Belize avec le prince William. Pour la première sortie, Kate portait une robe bleue Tory Burch, mais également des talents compensés. Des chaussures qui ne plaisent pas à Elizabeth II et qui font partie de la liste des tenues « do et don’t » imposés par la Reine. Cette liste, révélée en 2015 par le Daily Best indique par exemple qu’il est interdit de porter des robes et jupes au-dessus du genou, des extensions de cheveux, des mèches colorées, de sortir sans collant, d’être en pantalon lors de soirées ou de porter d’autres bijoux que ceux de la couronne durant les cérémonies officielles. Il lui était aussi conseillé de ne jamais mettre de vernis de couleur car jugé trop vulgaire.

Le Dailymail confirmait à l’époque, en effet, qu’en sa présence la reine souhaitait que l’on ne porte pas de talons compensés. « Elle ne les aime pas vraiment, et c’est bien connu par les femmes de la famille » confiait un proche de Buckingham.