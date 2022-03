Pourquoi Black M sera absent la semaine prochaine dans «The Voice»

Le coach de « The Voice » est victime du changement de programmation de l’émission.

Tout d’abord, « The Voice » sera non pas diffusé mardi 29 mars la semaine prochaine, mais bien le lundi 28. En effet, nos Diables rouges jouent mardi un match amical contre le Burkina Faso, et la RTBF a donc bousculé ses programmes pour donner priorité au football.

Le quatrième live de « The Voice » promet du beau spectacle ! La saison anniversaire de l’émission belge, qui connaît depuis mardi soir ses douze finalistes, prévoit en effet quelques surprises pour son prochain épisode.

Conséquence de ce changement sur la grille de programmation : Black M ne pourra être présent sur le plateau de « The Voice ». Le nouveau coach sera en effet en concert avec son groupe Sexion d’assaut le lundi 28 mars. Le rappeur s’est donc trouvé un « remplaçant très très connu », dont l’identité sera bientôt dévoilée a promis la RTBF.

Coach d’honneur et invitée exceptionnelle

En plus du remplaçant de Black M, les téléspectateurs auront droit à la présence de Matthew Irons lors du live 4. Le chanteur de Puggy sera en effet le coach d’honneur de l’émission. « Son rôle ? Chanter avec les talents et donner son avis sur les candidats en lice », détaille la RTBF. Matthew Irons succède ainsi à Vitaa, Mosimann et Marc Pinilla.

Et « The Voice » va également frapper un grand coup avec son invitée exceptionnelle de la semaine prochaine. Il s’agit de… Clara Luciani ! Elle viendra chanter aux côtés des candidats et présentera sur le plateau son nouveau single « Amour Toujours ».

Un beau programme !