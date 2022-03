«Amour, gloire et beauté»: les 35 ans d’une série culte

Une popularité à toute épreuve, une brochette d’actrices et d’acteurs fidèles, une longévité si rare en télé : « Amour, gloire et beauté » fait figure d’ovni du petit écran. Le soap opera, qui compile désormais largement plus de 8.000 épisodes, continue de briller à travers le monde. Et les acteurs de la série aux 35 saisons ne tarissent pas d’éloges sur cette performance. Les trois principaux – Katherine Kelly Lang (Brooke), John McCook (Eric) et Don Diamont (Bill) – analysent ce succès avec humour, émotion et respect. À noter que Brooke et Eric sont les deux seuls personnages encore incarnés par leurs acteurs originels !

Cela fait 35 ans que la série « Amour, gloire et beauté » berce le quotidien de millions de téléspectateurs. En quoi cet anniversaire est-il différent des précédents, tant sur le plan professionnel qu’émotionnel ?