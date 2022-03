Une nouvelle arme contre le cancer

C’est une première mondiale et c’est belge ! L’équipe du Pr Pierre Sonveaux, directeur de recherche FNRS et professeur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, a étudié une molécule existante, le MitoQ, et a conclu qu’elle pouvait aussi prévenir les récidives et les métastases du cancer – du sein dans un premier temps. Des souris porteuses d’un cancer du sein de type humain ont été traitées de la même façon que les patientes à l’hôpital : la nouvelle molécule a été administrée en complément de la chirurgie et d’un cocktail de chimiothérapies. Cette nouvelle est excellente à plusieurs points de vue. Tout d’abord parce qu’elle va s’adresser aux femmes qui ont un cancer du sein triple négatif, le plus agressif, qui représente 10 à 16 % de tous les cancers du sein. Ensuite parce que la molécule en question va pouvoir être testée très rapidement, la phase 1 étant déjà terminée. « La fin de la phase 1 signifie que la molécule a rempli sa mission de “sécurité”