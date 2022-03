Voici les remplaçants de Florent Pagny et d’Amel Bent en cas d’absence aux directs de « The Voice »

Les enregistrements de « The Voice : la plus belle voix » en France vont bientôt laisser leur place aux directs… Ombre au tableau, Florent Pagny, atteint d’un cancer et Amel Bent, enceinte de plusieurs mois, pourraient être absents lors des représentations en live…

Florent Pagny avait annoncé il y a plusieurs semaines être atteint d’un cancer des poumons et annuler sa tournée mais il expliquait aussi vouloir tenir certains de ses engagements, dont sa présence aux live du télé crochet, si sa santé le permettait. Il avait raconté subir un traitement chimiothérapique lourd jusqu’au mois de mai, ce qui laisse l’avenir incertain… Dans le cas où il ne trouverait pas la force d’assumer ces longues soirées de show, un remplaçant a été trouvé. Selon le magazine « Public », c’est Patrick Fiori, un habitué de l’émission puisqu’il a été coach dans « The Voice Kids » et qu’il a participé à l’édition spéciale « The Voice : all stars » qui aurait été choisi par la production pour accompagner Marc Lavoine et Vianney.

Du côté d’Amel Bent aussi les choses sont encore incertaines. La chanteuse attend son troisième enfant et l’arrivée de celui-ci pourrait chambouler le planning des directs. Enceinte depuis plusieurs mois, l’arrivée du nouveau-né pourrait être imminente et causerait donc l’absence de la satr de 36 ans. « Public » dévoile que c’est Louane qui aurait été appelée en renfort pour occuper le siège de coach en cas de naissance.