L’affiche insolite d’un magasin Lidl installé en face d’un Aldi (vidéo)

Et cette dernière marque, pour jouer sur la proximité avec Aldi, a décidé d’afficher sur sa façade un message qui n’est pas passé inaperçu. « Keep your friends close » peut-on lire sur le magasin Lidl, à côté d’une illustration de quelqu’un regardant dans des jumelles.

La référence au proverbe « Keep your friends close, and your enemies closer » (« Sois proche de tes amis, et encore plus proche de tes ennemis » en français) a beaucoup amusé les internautes, qui ont souligné là un « brillant marketing » et un « très bon troll » de la part de Lidl.