«The Voice»: un candidat agace les téléspectateurs lors de son audition (vidéo)

Le candidat Stephen Di Torno a proposé une reprise de « Come As You Are » de Nirvana.

Hier soir, les téléspectateurs de « The Voice » n’ont pas entièrement été convaincus de la prestation de l’un des candidats. Sur TF1, l’émission de télécrochet en est aux auditions à l’aveugle. Un candidat, acteur dans la série « Cheyenne & Lola » sur OCS s’est présenté aux membres du jury. L’homme d’une trentaine d’années est arrivé sur scène, visiblement très sûr de lui pour interpréter « Come As You Are » de Nirvana.

Dans une attitude très « rock » et détachée, le candidat n’a pas convaincu les téléspectateurs. L’homme arrive en saluant « Baltard », l’ancien lieu de tournage de l’émission « La Nouvelle Star », le Pavillon Baltard. Il a aussi « choisi » d’aller dans l’équipe de Louis Bertignac qui a été coach durant les deux premières saisons de « The Voice » et qui ne l’est plus aujourd’hui. Finalement, le candidat a quitté la scène en lâchant le micro. Autant d’attitudes qui ont froissé les téléspectateurs et les internautes sur Twitter.