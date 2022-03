«Jour de gloire»: un film sera tourné et diffusé en direct le soir des élections françaises

L’annonce est surprenante. Arte a annoncé qu’un film sera réalisé et diffusé en direct le soir des résultats des présidentielles. Dans un plan séquence de 1h30, deux frères que tout oppose se retrouveront au moment de découvrir les résultats. Ce véritable défi sera réalisé part Jeanne Frenkel et Cosme Castro.

Deux frères que tout oppose

Intitulé « Jour de gloire » le synopsis du film est le suivant : « Le 24 avril à 19 h. À l’arrêt de bus d’une petite commune du sud de la France, Julien, la trentaine, attend Félix, son frère cadet, qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Ce dernier, ingénieur d’affaires, arrive de Melbourne pour régler les formalités administratives liées au décès de leur mère. En ce jour particulier, Félix tient absolument à glisser son bulletin dans l’urne, contrairement à Julien, désabusé par la classe politique ».

Arte annonce aussi que le film sera disponible pendant trois ans. Les deux personnages seront interprétés par Félix Moati et Julian Campani. Ils devront gérer avec les différentes possibilités et scénarios établis. Félic Moati tiendra le rôle du frère ambitieux et calme tandis que Julien Campani sera l’autre frère colérique et déçu de la politique. Ensemble, les acteurs réalisent un travail de répétition avec les réalisateurs. D’autres acteurs seront aussi présents à savoir Julia Faure et Kamel Abdessdok.

Plus compliqué que du cinéma, les acteurs n’auront pas le droit à plusieurs prises et plus difficile encore que le théâtre, les comédiens seront soumis aux aléas de l’extérieur. C’est d’ailleurs la météo qui inquiète les réalisateurs. Ces derniers souhaitent offrir une « manière nouvelle, décalée et émouvante de vivre cette élection ». La musique sera réalisée par Flavien Berger. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’artiste collabore avec les réalisateurs sur un projet.