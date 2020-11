À 108 ans, cette Américaine a voté pour la 22e élection présidentielle de sa vie

Elle a vu défiler de nombreux présidents américains et n’a jamais manqué l’occasion, depuis qu’elle est en âge de voter, de déposer son bulletin dans l’urne. En tout et pour tout, Ruth Graham Ray a donc voté 22 fois pour élire le président des États-Unis. Une belle histoire de démocratie pour cette femme de 108 ans pour qui ce vote avait une saveur particulière puisqu’elle a s’est rendue aux urnes le jour de son anniversaire.

Et pour Ruth Graham Ray, c’est une affaire d’importance, comme l’explique son fils à la chaîne de télévision WTLV : « L’élection était dans son esprit toute la semaine ». Son espoir était simple en allant voter, inspirer les générations futures et pourquoi pas les pousser à aller voter. « Elle a dit : si j’ai 108 ans et que c’est toujours important pour moi d’aller voter, alors personne ne devrait avoir d’excuse ». Une farouche volonté démocratique alors que le combat électoral entre Joe Biden et Donald Trump reste terriblement indécis.

Comme l’explique Slate, Ruth Graham Ray est née alors que les femmes américaines n’avaient même pas accès au droit de vote. Raison pour laquelle elle tient particulièrement à exercer ce droit, accordé aux femmes en 1920. Qui plus est, elle continue de voter car elle a tout connu, comme l’explique son fils : les discriminations, les guerres, les divisions. Reste désormais à savoir qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Ce qui est sûr, c’est que le vote de Ruth Graham Ray sera bel et bien pris en compte.