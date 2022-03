Nicolas Cage explique pourquoi il a accepté de nombreux rôles de cinéma de série B

À l’époque, l’acteur était totalement ruiné après avoir dépensé une fortune estimée à 150 millions de dollars en villas, châteaux et îles désertes, sans compter un os de dinosaure soufflé à Leonardo DiCaprio pour 7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères. Surendetté et poursuivi par le fisc à hauteur de 6,3 millions de dollars, Nicolas Cage n’était pas en bonne posture.

Lors d’un entretien accordé au magazine GQ, Nicolas Cages s’est confié sur le fait qu’il était contraint d’accepter tous les rôles qu’on lui proposait, mais qu’il donnait son maximum dans tous les films, même ceux qui n’ont pas fonctionné. « J’avais tous ces créanciers et le fisc sur le dos et je dépensais 20.000 dollars par mois pour garder ma mère en dehors de l’hôpital psychiatrique et c’était impossible. Tout me tombait dessus en même temps ».