De l’acteur le plus mieux payé d’Hollywood à «cupide et paresseux»: la carrière de Bruce Willis à la loupe

Bruce Willis a été propulsé au sommet avec « Die Hard » en 1988. Il fut payé 5 millions de dollars : l’un des plus plus gros salaires jamais donnés à un acteur à Hollywood à cette époque . Cette année, Bruce Willis avait droit à une catégorie à son nom aux Razzies, une cérémonie de remise de prix qui récompense le pire de ce qui se fait à Hollywood. Comment en est-il arrivé là ?

En 2013, Sylvester Stallone qualifiait Bruce Willis de « cupide et de paresseux », ajoutant que c'était « le meilleur moyen de rater sa carrière ». Stallone avait proposé à Willis trois millions de dollars pour trois jours de travail sur « Expendables 3 ». Bruce Willis en avait demandé un de plus.

Bruce Willis dans «Fortress» en 2021. - isopix

Dans les années 2000, Bruce Willis a montré des signes de lassitude par rapport à sa carrière qui avait pourtant formidablement bien démarré. Il ne jouait plus que des outsiders dans des films d'action. Il a commencé à accepter des rôles dans des thrillers « faciles » et jouait avec une oreillette pour ne pas avoir à apprendre son texte.

Il a bien tenté un dernier tour de piste prestigieux en 2015: il est remonté sur les planches, à Broadway, dans une adaptation de « Misery ». Les critiques ont descendu sa performance. On le disait « inerte » et « vide ».

Quelques minutes à l’écran et plusieurs millions de dollars dans la poche

Au final, sur les conseils du producteur Randall Emmett, il n'a plus fait qu'apparaître dans des films médiocres: quelques minutes au début, autant à la fin, une poignée de jours de tournage et voilà un million de dollars facilement gagné. Exemples? Dans « Hard Kill », Bruce est à l'écran pendant un total de sept minutes; dans « Extraction », huit, et dans « Survive in the Night », moins de dix.

Ces huit dernières années, Bruce Willis a fait 29 films dont 20 étaient des productions Emmett. 23 sont sortis directement en streaming et 16 ont obtenu moins de 10% sur le site Rotten Tomatoes, la bible des cinéphiles.

Comme Nicolas Cage, on a dit Bruce Willis aux prises avec des problèmes d'argent. L'industrie du film de série B est de l'argent facilement gagné. Une production hollywoodienne rapporte plus mais met aussi bien plus de temps à être montée.

En 2020, Esquire se demandait: « Pourquoi Bruce Willis continue-t-il à faire des films qu'il déteste? »

Au début de sa carrière, il est l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood

Bruce a connu le succès avec « Die Hard » en 1988. A l'époque, il fut payé 5 millions de dollars, l’un des plus gros salaires jamais reçus par un acteur à Hollywood. Le New York Times n'en revenait pas: « Si Bruce Willis reçoit 5 millions de dollars, combien pour Robert Redford? » La 20th Century, distributeur du film, insistait sur le fait que Bruce Willis en valait la peine. Le succès du film fut tel que « Die Hard 2 » sortait deux ans plus tard.

En 1994, alors que la presse se demande si « Die Hard » n'était pas un heureux hasard pour Bruce, Quentin Tarantino le fait jouer dans « Pulp Fiction ». En 1995, le troisième volet de « Die Hard » est le plus rentable de l'année. Trois ans plus tard, l'histoire se répète avec « Armageddon ». C'est ce que le public veut voir: Bruce Willis qui joue Bruce Willis.