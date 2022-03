Découvrez où se trouvera le cube de la prochaine édition de « Viva For Life » La dixième édition de l’action solidaire quitte le Hainaut pour une autre province.

Publié le 31/03/2022

La RTBF l’a annoncé ce jeudi matin, la dixième édition de « Viva For Life » ne se fera pas à Tournai comme l’an passé et comme en 2019. Cette année, l’action solidaire change de province et se dirige vers celle du Luxembourg, à Bertrix ! De 17 au 23 décembre 2022, trois journalistes et présentateurs seront enfermés dans un cube en verre pour sensibiliser le public à la cause qu’ils défendent. 144 heures de direct radio et sur Auvio, aucun aliment solide, un marathon d’activités et 8 émissions à la télévision sont au programme.

Le bourgmestre de la ville, Mathieu Rossignol, interrogé par la RTBF, se réjouit de cette nouvelle : « C’est avec une immense joie que j’accueille l’édition 'Viva for Life 2022’ qui se déroulera dans notre commune. » Il poursuit en expliquant la fierté que la ville a d’inaugurer la venue du fameux cube dans la province luxembourgeoise : « La localisation dans notre région d’Ardenne est une première et il va sans dire qu’en ma qualité de Bourgmestre, je suis fier d’envisager, déjà, l’arrivée en décembre du bien connu 'Cube' de l’opération Viva for Life sur la Place des Trois Fers ! L’espace d’une semaine s’entremêleront jeux, challenges, défis et générosité qui, n’en doutons pas, apporteront une importante visibilité pour l’entité bertrigeoise. » La ville de Bertrix regorge de beaux endroits et possède un patrimoine fabuleux qui permet aux visiteurs de se plonger dans la nature et dans l’histoire. La RTBF relate les lieux à visiter dans la région comme les grottes de Saint-Remacle, la vieille église et le cimetière de Cugnon ou encore les étangs de Luchy en plus de commerces et restaurants typiques qui arborent la ville de Bertrix.