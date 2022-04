Harry Styles enregistre des millions de vues avec son nouveau single en quelques heures (vidéo)

En quelques heures à peine, le nouveau single de Harry Styles dépasse les 11 millions de vues sur Youtube. Son troisième album est attendu pour le 20 mai prochain mais en attendant, l’ancien chanteur des One Direction vient de sortir un nouveau single, « As It Was ». Tantôt dans un manteau puis dans un body-salopette rouge, le chanteur nous embarque dans une ballade pop, aux airs de Métronomy.

Pour annoncer la sortie de son album, Harry Styles s’est offert des publications dans plusieurs journaux européens, anglais, allemands, portugais, suédois, espagnols ou encore français. Dans un style simple, crayonné et coloré, à côté d’une lampe ou d’un pot de fleur à l’envers, le chanteur posait avec en légende : « You Are Home », qui signifie « Tu es à la maison ». Le chanteur a aussi créé un site internet plutôt mystérieux et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Sur son site, une porte était cliquable, menant aujourd’hui au clip de son dernier single.