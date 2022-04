Échange tendu entre le candidat Jean Lassalle et Apolline de Malherbe: «Vous pouvez sortir» (vidéo)

Apolline de Malherbe recevait Jean Lasalle ce matin sur BFM TV. Durant la matinale politique, le candidat était invité à faire part de son opinion et sur la campagne qui se joue en France. Mais très rapidement l’agacement s’est fait sentir entre le politicien et la journaliste. Entre autres, Jean Lassalle estime que la campagne présidentielle est « pourrie » mais qu’à la différence des campagnes précédentes, les journalistes étaient cette fois-ci en cause.

Un discours qui a eu de quoi déranger Apolline de Malherbe. Le candidat s’est mis à lister plusieurs conglomérats de médias ainsi qu’à refaire le CV de la journaliste. Apolline de Malherbe commence visiblement à perdre patience et demande au candidat s’il a l’intention de répondre à l’une de ses questions. Le candidat alors se vexe d’être coupé et déclare : « Vous ne pouvez pas comprendre si vous m’interrompez chaque seconde. Vous avez beau être Apolline de Malherbe… » et ajoute, « Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un professionnel de la télé ».