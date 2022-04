Le pape François envisage de se rendre à Kiev

Depuis le début du conflit, le pontife appel à la paix. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky lui a même demandé de devenir médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou.

Ce samedi 2 avril, le pape a déclaré à bord de l’avion papal, envisager de se rendre à Kiev. Lors d’un trajet entre Rome et Malte, le pontife a été questionné sur la réponse donnée par le Vatican aux demandes émanant des personnalités politiques et religieuses ukrainiennes. Depuis plusieurs jours, Volodymyr Zelensky est en lien avec le pape par téléphone pour savoir si le chef de l’église catholique pouvait intervenir comme médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou.

Le pape a alors annoncé que « oui, c’est sur la table », le pape pourrait bien se rendre à Kiev et répondre favorablement aux invitations des autorités politiques et religieuses ukrainiennes. Le pape François a été invité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le maire de Kiev Vitaliy Klitschko, l’archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk de l’Église catholique de rite byzantin d’Ukraine et l’ambassadeur d’Ukraine au Vatican, Andriy Yurash.