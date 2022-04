Lady Gaga fond en larmes pendant sa prestation sur la scène des Grammy Awards (vidéo)

Pour son hommage, Lady Gaga a interprété deux morceaux, « Do I Love You » et « Love For Sale ». La star a aussi tenu à présenter son ami dans une vidéo préenregistrée. Tony Bennett, 95 ans a annoncé l’an dernier arrêter sa carrière de grand crooner suite à l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Après sa prestation, Lady Gaga s’est assise sur le bord de la scène visiblement submergée par les émotions et a posé sa main sur son épaule, comme aurait pu le faire Tony Bennett.

Tony Bennett a été récompensé de nombreuses fois aux Grammys Awards, raflant pas moins de 20 gramophones. En 2001, le crooner a reçu le Lifetime Achievement Award. L’an dernier, à l’annonce de sa maladie, Lady Gaga avait déclaré à propos de Tony Bennett au Billboard : « Quand le jazz commence… cet homme s’illumine d’une manière qui est tellement magique ». La maladie affecte la mémoire mais aussi à termes les capacités motrices.

Tony Bennett et Lady Gaga ont travaillé plusieurs fois ensemble. Ils ont notamment réalisé l’album « Cheek to Cheek » ensemble et qui a remporté le Grammy pour le meilleur album vocal pop traditionnel en 2015. À l’automne 2021, Lady Gaga et Tony Bennett étaient présents ensemble lors de la soirée « One Last Time : An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga », qui a eu lieu à New York.