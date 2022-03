Le grand retour de Lady Gaga en Europe

La chanteuse américaine a annoncé le lundi 7 mars, la reprise de sa tournée internationale « The Chromatica Ball ». À partir de l’été 2022, Lady Gaga est de retour en Europe avec cinq dates de concerts.

C’est le grand retour de la Mother Monster en Europe ! La chanteuse a annoncé lundi 7 mars, sur son compte Instagram, la reprise de sa tournée. Après plusieurs concerts annulés en raison de l’épidémie de Covid-19, son retour est très attendu par les fans. Le public pourra découvrir sur scène les titres de son album « Chromatica », sorti en mai 2020.

Pour faire patienter ses « monsters » préférés, Lady Gaga avait dévoilé en 2021, une réédition de certains de ses titres par des personnalités issues du milieu de la musique électronique. Dans ce dernier album « Dawn of Chromatica », elle collabore notamment avec Ariana Grande, sur le titre « Rain on me ». À sa sortie, la chanson se plaçait déjà en tête du classement mondial de la plateforme Spotify.