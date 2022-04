La série « En thérapie » nous fait rentrer dans le cabinet d’un psychanalyste. Et pourquoi ne pas réellement commencer un travail thérapeutique ?

Le succès a réjoui la chaîne franco-allemande comme les réalisateurs et acteurs de la série. Et sans doute également bien des psys. « En thérapie » nous a montré combien de telles séances psys êtres salutaires.

Nous voilà à nouveau chez le psy ! La deuxième saison de la série d’Arte « En thérapie » fait son grand retour. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Pas moins de 1,35 million de personnes en moyenne ont regardé la première saison des séances du Dr Dayan tentant d’aider ses patients confrontés à des mal-être psys divers et variés mais souvent liés aux attentats terroristes. Dans cette nouvelle saison, ce sont d’autres personnes que le psychanalyste reçoit, souvent touchées par les conséquences du Covid.

Mais comment bien choisir son psy ?

D’abord on rappelle qu’un bon psy n’est pas bon pour tout le monde. Il faut qu’il y ait une affinité entre sa personnalité, son approche et vous. Mais demander à vos proches s’ils connaissent un bon thérapeute est une bonne façon de faire votre choix. Cela évite de vous perdre dans les méandres des différentes approches psys que vous ne maîtrisez pas – psychanalyse, psychiatrie, thérapie TCC, approche systémique… – ainsi que dans les pages anonymes des annuaires en ligne.

Vous pouvez également demander à votre médecin généraliste s’il a une personne à vous recommander.

Attention, veillez à ce que ce psy n’habite pas trop loin de chez vous. Dans le cas contraire, vous risquez d’abandonner en cours de route.

Question pratique, sachez que les séances durent entre 45 et 60 minutes et que leurs prix varient selon les psys, même si en cabinet privé, ils tournent généralement autour des 50 euros. Dans les plannings familiaux, les centres de santé mentale ou centres de guidance, les tarifs peuvent être différents et adaptés à votre situation financière. Mais vous pouvez toujours demander à un professionnel travaillant en privé s’il peut revoir ses tarifs. Cela peut être important si vous devez consulter chaque semaine.

Lors de la première séance, n’ayez pas peur de demander au psy comment il travaille, quelle est son approche, son expérience. N’oubliez pas que tous les thérapeutes ne sont pas des psychologues universitaires.

Faites confiance à votre intuition. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec lui ou avec elle, si vous n’osez pas parler de ce qui vous hante, si vous n’aimez ni son approche ou même l’environnement de son cabinet, vous pouvez arrêter la thérapie. La qualité du lien est essentielle pour que vous avanciez dans votre thérapie. Vous devez vous sentir respecté, humainement, physiquement et psychologiquement. Mais ne prenez pas trop vite votre décision ; une seule séance peut ne pas suffire à se faire une opinion.