Bigflo et Oli de retour avec un nouveau titre, «Sacré bordel» (vidéo)

Après un succès fulgurant et l’accumulation de récompenses, Bigflo et Oli avaient ressenti le besoin de faire une pause et de s’éloigner momentanément du devant de la scène. On était alors à la fin de l’année 2020. Un peu plus d’un an après, le duo de rappeurs est de retour avec un nouveau titre, « Sacré bordel », et le clip qui va avec.

Les deux frères viennent en effet de dévoiler ce mardi 5 avril leur dernière création. Au centre du clip, un cube de verre placé dans différents endroits, qui avait d’ailleurs attiré l’attention des habitants lors du tournage.