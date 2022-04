Estelle de Suède, future reine des neiges

La reine Elizabeth a assisté à la cérémonie en l'hommage de son défunt mari. Elle a fait son entrée à l'abbaye de Westminster au bras de son « fils préféré » le prince Andrew. Un geste fort qui a consterné Charles et William et que les attachés de presse du Palais ont tout fait pour dissimuler. En effet, on apprend aujourd'hui que Richard Pohle, photographe du Times, a eu des consignes très claires au sujet de ce qu'il pouvait immortaliser ou non.