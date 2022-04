Un Français gagne 200 millions d’euros à l’Euromillions: voici ce qu’il en a fait

Pas de voitures de sport, de bateaux ou de châteaux pour ce grand chanceux, mais plutôt une fondation dédiée à « la protection et la revitalisation des forêts, la préservation et la régénération de la biodiversité et le soutien aux aidants familiaux », comme expliqué sur le site du fonds de dotation d’Anyama.

Interrogée par l’AFP, la FDJ qualifie de « grande première » un don d’une telle ampleur et les raisons qui ont poussé le gagnant à jouer, soulignant qu’il « n’est pas rare que les gagnants soient généreux, mais ce qui est une première c’est la proportion du gain versée à une cause philanthropique ».

Ce jackpot de 200 millions d’euros est le deuxième plus gros gain jamais gagné en France. Le plus important de l’histoire en France, un gain de 220 millions d’euros, a été remporté près d’un an plus tard, en octobre 2021 par un Français.